Fahrer eines in Berlin gestohlenen Fahrzeuges nach Flucht über B 113 durch Gemeinsame Deutsch-Polnische Dienststelle Pomellen gestoppt

21. Oktober 2018, 10:53 Uhr

Pomellen/ Tantow (ots) - Am Freitag (19. Oktober 2018) gegen 09:20

Uhr haben Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle

Pomellen (Kooperation der Bundespolizei und des Polnischen

Grenzschutzes) auf der B 113 kurz vor der Ortslage Storkow einen aus

Richtung BAB 11 kommenden PKW Audi festgestellt. An dem Fahrzeug

fehlte das hintere polnische Kennzeichen. Die mit Beamten der

Bundespolizeiinspektion Pasewalk und der Dienststelle des Polnischen

Grenzschutzes in Stettin gemischt besetzte Streife entschloss sich

zur Kontrolle des PKW. Der männliche Fahrer missachtete jedoch alle

Anhaltesignale und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und

verkehrsgefährdender Fahrweise über Tantow weiter in Richtung

Mescherin. Der gemeinsamen Streife gelang es, das Fahrzeug zu

überholen. Der PKW Audi verringerte nur mäßig die Geschwindigkeit und

fuhr auf den Streifenwagen des Polnischen Grenzschutzes auf. Es

entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Ein Personenschaden ist

nicht eingetreten. Der Fahrer des PKW Audi weigerte sich in der Folge

das Fahrzeug zu verlassen und leistete aktiven Widerstand. Er wurde

mittels einfacher körperlicher Gewalt durch die Beamten aus dem

Fahrzeug geholt und vorläufig festgenommen. Bei der

Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurde der Grund der Flucht schnell

klar. Es wurden Aufbruchsspuren festgestellt. Das in Berlin

gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 49-jährigen

polnischen Staatsangehörigen wurde ein strafrechtliches

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, der Gefährdung

des Straßenverkehr, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie

der versuchten Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die

weiteren Ermittlungen erfolgen jetzt durch die sachlich zuständige

Landespolizeidienststelle.









