Fahrdorf: Diebstahl von hochwertigen Schlauchbooten

von shz.de

25. Juli 2018, 14:23 Uhr

Schleswig (ots) - Die Kriminalpolizei Schleswig verzeichnet

derzeit eine Häufung von Diebstählen in Yachthäfen der Schlei.

Besonders begehrt scheinen derzeit hochwertige Schlauchboote mit

entsprechenden Außenbordmotoren zu sein. Aber auch andere Boote und

Zubehör sind Ziele der Diebe.



In der Zeit vom 16.07.18 - 20.07.18 wurde von einer Anlegestelle

im Strandholm in Fahrdorf ein Schlauchboot der Marke "Jetline"

gestohlen. Am gleichen Tatort wurde in der Zeit vom 19.07.18 -

20.07.18 ein Schlauchboot der Marke "Bombard" mit einem

Außenbordmotor der Marke "Yamaha" im Wert von 16.000 EUR entwendet.

An der Anlegestelle im Wiesenweg wurde in der Zeit vom 21.07.18 -

22.07.18 versucht, ein Motorboot zu entwenden.



Am 23.07.18 wurde im Bereich einer Badestelle im Strandweg in

Busdorf ein hochwertiges Schlauchboot herrenlos aufgefunden, das

offenbar zuvor entwendet wurde.



Die Kriminalpolizei Schleswig bitte um Hinweise zu den Taten unter

der Telefonnummer: 04621-84 0.



Gleichzeitig wendet sich die Polizei an die Bootseigner und

Gastlieger in Yachthäfen und ruft zur Aufmerksamkeit auf:



- Wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen und Personen bemerken,

die offenkundig nichts in den Häfen und an den Anlegestellen zu

suchen haben, informieren Sie den Hafenmeister oder rufen Sie

die Polizei.

- Achten Sie nicht nur auf Ihr eigenes Boot, sondern haben Sie

auch ein Auge auf die Boote Ihrer Liegeplatznachbarn.

- Sichern Sie Ihr Eigentum gegen Diebstahl, verschließen Sie die

Schotten und ketten Sie ggf. die Außenborder an.

- Sorgen sie für den Fall vor, dass Sie bestohlen werden. Fertigen

Sie Fotos von Ihren Booten und der Ausrüstung und halten Sie

Ihre Unterlagen mit den entsprechenden Individualnummern separat

bereit.

- Machen Sie ihr Eigentum identifizierbar, in dem Sie Gravuren

vornehmen lassen.

- Wenn Sie bestohlen worden sind, rufen Sie bitte umgehend die

Polizei, damit wir schnell mit unseren Ermittlungen anfangen

können.

- Informieren Sie sich bei Ihrer Wasserschutzpolizei über weitere

Möglichkeiten der Vorbeugung.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell