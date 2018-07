Fahrausweisautomat zerstört - Bundespolizei sucht Zeugen

von shz.de

26. Juli 2018, 15:13 Uhr

Glückstadt (ots) -



Heute Morgen wurde die Bundespolizei telefonisch darüber

informiert, dass es am Bahnhof Glückstadt zum Aufbruch eines

Fahrausweisautomaten mittels illegaler Pyrotechnik gekommen war. Eine

Streife der Bundespolizei und der Kripo Itzehoe fuhren zum Tatort.



Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrausweisautomat der

Nordbahn zerstört worden war. Stehlgut hatten die Täter jedoch nicht

erlangt und waren geflüchtet.



Durch die Bundespolizei und Spezialisten der Landespolizei wurden

vor Ort die Spuren gesichert. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 ,-

Euro.



Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die heute Morgen (26.07.) in

der Zeit von 00.00 und 01.30 Uhr verdächtige Personen am Bahnhof

Glückstadt gesehen haben.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an jede Polizeidienststelle

oder die Bundespolizei unter 0461 / 31 32 - 202.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell