Fahranfänger verunfallt alkoholisiert

11. Februar 2020, 11:23 Uhr

11. Februar 2020 | Kreis Stormarn

09.02.2020 Barsbüttel



Am 9.2.2020, gegen 06:10 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 24 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen in einem Pkw leicht verletzt wurden.



Ein 25-jähriger Fahranfänger aus dem Ratzeburger Umland und sein 20-jähriger

Freund aus Trittau befuhren mit einem Pkw Mini in Richtung Berlin, als der

Fahrer eigenen Angaben nach einem Reh ausweichen musste.



Hierbei verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Im dortigen Graben wurde das Erdreich in einer Länge von 50-60

Metern aufgerissen. Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt.



Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,19 Promille. Ein

durchgeführter Drogentest auf Urinbasis zeigte den Kosum von Kokain und THC an.



In der Fahrertür des Pkw Mini fanden die Polizeibeamten einen

Teleskopschlagstock aus Metall.



Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung, Fahren unter Einfluss von

Betäubungsmitteln, Alkoholverbot für Fahranfänger und Verstoßes gegen das

Waffengesetz gefertigt.



Sein Führerschein, sein Pkw und der Teleskopschlagstock wurden durch die Polizei

beschlagnahmt. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.



Beide Fahrzeuginsassen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert warden.



