Fahndung nach rotem VW Polo ROW-FH 65

Rotenburg (W) (ots) - Aus der Tiefgarage des Agaplaesion

Diakonieklinikum Rotenburg wurde am heutigen Nachmittag ein roter VW

Polo mit dem o. g. Kennzeichen entwendet. Hinweise zum Verbleib des

Kfz bzw. zu dem unbekannten Täter werden an die Polizeidienststelle

in Rotenburg erbeten.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle



Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

