Exhibitionist ermittelt - 29-Jähriger konnte identifiziert werden

30. August 2019, 10:22 Uhr

Tönning (ots) - Zwei 13-jährige Mädchen aus Tönning wurden am

15.08.19 in der Badallee von einem Exhibitionisten belästigt. Es

wurde ein Zeugenaufruf veröffentlicht, auf den sich zwei weitere

Geschädigte meldeten, die in Tönning und Ostenfeld Opfer eines Mannes

wurden. Der Kriminalpolizei Husum gelang es nun einen 29-jährigen

Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde zu ermitteln. Der Mann ist

beruflich im Bereich Nordfriesland tätig. Er wurde von der

Kriminalpolizei erkennungsdienstlich behandelt und wird sich nun für

seine Taten verantworten müssen. Sollte es weitere Opfer des

Exhibitionisten geben, werden diese gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Husum unter der Rufnummer 04841-8300 in Verbindung zu

setzen.









