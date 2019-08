Exhibitionist belästigt zwei 13-jährige Mädchen, Kripo sucht Zeugen

von shz.de

16. August 2019, 14:53 Uhr

Tönning (ots) - Zwei 13-jährige Mädchen gingen

Donnerstagnachmittag, um 13.05 Uhr, die Badallee in Tönning entlang.

Auf Höhe des dortigen Spielplatzes stand ein großer weißer

Mercedes-Kastenwagen. Ein Mann stieg auf der Fahrerseite aus dem

Fahrzeug aus, stellte sich vor die Mädchen und entblößte sich. Der

Mann wird wie folgt beschrieben: -ca. 160-165 cm groß -kurze, braune

Haare -schlank -rotes Oberteil -Jogginghose



Das Fahrzeug wurde von den Mädchen gegen 15.10 Uhr in der

Lehnsmann-Sierks-Straße nochmals gesehen.



Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf

weitere Zeugen oder Hinweisgeber zu dem Fahrzeug, bzw. Fahrer. Diese

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell