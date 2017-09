Europäischer Haftbefehl vollstreckt - Gesuchter Rumäne in Haft

von shz.de

erstellt am 20.Sep.2017 | 15:24 Uhr

Harrislee (ots) - Heute Vormittag wurde ein in Dänemark

festgenommener Rumäne an die Bundespolizei in Harrislee übergeben.

Der 31-Jährige wurde mit europäischem Haftbefhl gesucht. Er ist

dringend verdächtig, im Jahr 2012 zusammen mit weiteren Mittätern

zwei Einbrüche begangen zu haben. Bei einer Metallbaufirma soll er

einen Trennschleifer und Bargeld entwendet haben Da der Rumäne

flüchtig war, wurde er von der Staatsanwaltschaft Heidelberg mit

Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.



Er wurde heute Mittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Flensburg

vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell