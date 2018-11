von shz.de

20. November 2018, 09:53 Uhr

Lüneburg (ots) - ++ "erste" Untersuchungsergebnisse ++ Fund eines

skelettierten Schädels und Knochen bei Lüneburg Mitte Oktober 2018 ++

"keine Übereinstimmung" ++ Ermittlungen zur Herkunft dauern an ++



Lüneburg



Nachdem Fund eines skelettierten Menschenschädels sowie von

Knochen und Bekleidung im Oktober 2018 im Dickicht eines Waldstücks

östlich des Elbe-Seiten-Kanals im Bereich Bilmer Strauch/Steinhöhe

liegen nun "erste" Untersuchungsergebnisse vor. Nachdem ersten Fund

des Schädels hatten Ermittler in Zusammenarbeit mit Spezialhunden und

der Bereitschaftspolizei Lüneburg am 10.10.18 den betreffenden

Waldbereich durchsucht und drei weitere menschliche Knochen, u.a.

einen Beckenknochen, aufgefunden.



Aktuell werden die aufgefundenen Knochen (und der Schädel) sowie

die Bekleidung DNA-technisch untersucht. Eine "erste" Untersuchung

eines der Knochen (eines Röhrenknochens) beim Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf (UKE) ergab keine Übereinstimmung u.a. mit der DNA

von der getöteten "Monika Crantz" und nach Abgleich mit einer

bundesweiten Datei auch keinen "Treffer" auf Vermisste oder

unbekannte Tote. Die Untersuchungen der weiteren Knochen und des

Schädels auf mögliche DNA sowie eine darauffolgende mögliche

anthropologische Untersuchung dauern an.









