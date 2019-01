Erneut ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg

von shz.de

01. Januar 2019, 09:38 Uhr

Pinneberg (ots) - Für die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis

Pinneberg verlief der jüngste Jahreswechsel erneut vergleichsweise

ruhig. In der Zeit zwischen 15 Uhr am Silvestertag und 5 Uhr am

Neujahrsmorgen mussten die ehrenamtlichen Brandschützer zu 23

Einsätzen ausrücken - darunter einem Großfeuerwehr und zwei

Verkehrsunfällen. Im Vorjahr waren es in der Zeit zwischen 18 und 8

Uhr 18 Einsätze gewesen. Zum Vergleich: Beim Jahreswechsel 2016/2017

registrierte die Leitstelle noch 39 Alarmierungen.



Den größten Einsatz fuhr in der Silvesternacht die Freiwillige

Feuerwehr Pinneberg. Gegen 0.40 Uhr hatten mehrere Anrufer Flammen

auf dem Gelände der Firma Binné an der Mühlenstraße gemeldet. Beim

Eintreffen der ersten Kräfte brannten dort 35 Paletten mit Bitumen in

voller Ausdehnung. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen innerhalb

weniger Minuten zu ersticken. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch

über längere Zeit hin. Unmittelbar im Anschluss an diesen Einsatz

mussten die Pinneberger Brandschützer noch ein brennendes Carport im

Rosenfeld löschen. Obwohl das Carport in voller Ausdehnung brannte,

gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu

verhindern.



Bereits am Silvestertag musste die Freiwillige Feuerwehr Klein

Offenseth-Sparrieshoop zu einem Verkehrsunfall auf der A 23

ausrücken. Gegen 16 Uhr hatte sich kurz vor der Anschlussstelle

Hohenfelde ein Kleinwagen überschlagen. Die Fahrerin war jedoch

entgegen ersten Meldungen nicht eingeklemmt. Um 5 Uhr am

Neujahrsmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld zu einem

Verkehrsunfall am Holtkamp gerufen. Hier war ein Auto gegen einen

Baum gefahren. Als die Feuerwehr eintraf befand sich jedoch niemand

mehr im Fahrzeug. Die Polizei traf den Fahrer später zuhause an.



In der Regel wurden die Feuerwehren am Silvester jedoch zu

kleineren Bränden gerufen, die mutmaßlich durch den unsachgemäßen

Gebrauch von Feuerwerk entstanden waren. Kleinfeuer machten mit 14

Alarmierungen mehr als die Hälfte der Einsätze aus. Außerdem lösten

zweimal Rauchwarnmelder aus.









