Erneut missachtet LKW-Fahrer Durchfahrtshöhe - Eisenbahnbrücke touchiert

Elmshorn (ots) -



Am 30.12.2017 gegen 08.45 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem

Einsatz in Elmshorn gerufen. Ein LKW hatte in der Gebrüder-Scholl-Str

die Eisenbahnbrücke mit einer Durchfahrtshöhe von 2,40 m befahren.

Der 37-jährige Fahrer hatte jedoch die Höhe seines LKWs nicht

beachtet und war gegen einen Stahlträger der Eisenbahnbrücke

gefahren. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug (siehe

Bild).



Eine Streife der Bundespolizei sowie der Elmshorner Polizei

sicherten den Unfallort ab. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn

begutachtete den Zustand der Brücke, stellte jedoch keine

gravierenden Schäden an der Eisenbahnbrücke fest.



Die Gleise waren teilweise gesperrt worden. 12 Züge erhielten

Zugverspätungen.









