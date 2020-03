Erneut Demonstrationen und Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Avatar_shz von shz.de

03. März 2020, 13:03 Uhr

Kiel (ots) - Für den 05.03.2020 wurden im Rahmen der bundesweiten Aktion unter

dem Motto "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch" erneut demonstrative

Aktionen in Schleswig-Holstein angekündigt. Dazu gehören Sternfahrten und

Kundgebungen in Kiel und nach Hamburg.



Nach aktuellem Stand haben die Anmelder Sternfahrten nach Kiel von drei

Startpunkten angekündigt. Dies sind im Einzelnen:



Schuby (Start um 08:15 Uhr),



Preetz (Start um 09:30 Uhr Uhr) und



Groß Vollstedt (Start um 09:00 Uhr)



Die zugehörige Kundgebung soll von 11 bis 14 Uhr vor dem Landeshaus in Kiel

(Düsternbrooker Weg) stattfinden. Hier werden nach jetzigem Stand ca. 1.000

Teilnehmer erwartet. Dafür ist im Bereich um das Landeshaus mit

Verkehrsbeeinträchtigungen während der Versammlung zu rechnen. Insbesondere sind

der Düsternbrooker Weg, die Kiellinie, die Koesterallee und der Nordbereich des

Niemannsweg betroffen.



Betroffene Strecken bei der An- und Abreise sind im Einzelnen:



- B 76 von Schuby über Eckernförde und Gettorf bis Kiel, dort über

Projensdorfer Straße, Elendsredder, Mercatorstraße, Feldstraße,

Koesterallee zum Niemannsweg.



- B 76 von Preetz nach Kiel dann über Sörensenstraße, Schwedendamm

und Kaistraße zum Versammlungsort.



- L 48 von Groß Vollstedt, dann über Achterwehr, Rendsburger

Landstraße, nach Kiel und über den Russeer Weg, Skandinaviendamm,

Kronshagener Weg, Ziegelteich und Kaistraße weiter zum

Versammlungsort.



Am 05.03.2020 sollen Konvois bereits ab 07.00 Uhr zu einer gleichgelagerten

Demonstration nach Hamburg starten. Startpunkte sind Brunstorf (voraussichtlich

ca. 110 Teilnehmer) und Reinfeld (voraussichtlich ca. 200 Teilnehmer). Der

Streckenverlauf wird sein:



- Brunstorf (B207) über Wentorf nach Hamburg, Tschaikowskyplatz



- Reinfeld (B75) nach Hamburg, Tschaikowskyplatz.



Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und

der Kolonnenbildung ist auf den betroffenen Strecken bis Kiel bzw. Hamburg und

im Stadtgebiet von Kiel mit Verzögerungen zu rechnen. Die Konvois werden

polizeilich begleitet und abgesichert. Nach Abschluss der Versammlungen ist

durch den Rückreiseverkehr erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Die Landespolizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern sich vorab über die

Konvoistrecken zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen zu nutzen.

Wir werden am 05.03.2020 über @SH_Polizei und Verkehrsfunk über die aktuelle

Verkehrssituation informieren.



