29. März 2018, 14:53 Uhr

Neumünster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von

Staatsanwaltschaft Kiel und Polizeidirektion Neumünster



Ermittlungserfolg für Polizei Neumünster - Festnahmen und

Sicherstellung nach Millionendiebstahl aus Geldtransport im Januar

2018



Neumünster / Im Fall des Millionendiebstahls aus einem

Geldtransporter eines Sicherheitsunternehmens im Januar des Jahres

präsentieren die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei

Neumünster einen großen Ermittlungserfolg: Zwei Festnahmen und

Sicherstellung von mehr als zwei Millionen Euro.



Bereits kurz nach Bekanntwerden der fehlenden Millionen rückte der

Fahrer des Sicherheitsunternehmens in den Fokus der

staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Ermittlungsarbeit. Beamte

nahmen gestern (28.03.18) in Hamburg insgesamt acht Durchsuchungen

vor, nachdem Autos als Gelddepots identifiziert werden konnten. Mit

Unterstützung einer Röntgenanlage des Zolls wurden diese genauer

betrachtet. Die Polizei stellte mehr als zwei Millionen Euro sicher.



Im Rahmen der gestern (28.03.18) bis in die Abendstunden

andauernden Ermittlungen wurden ein 40- und ein 47-jähriger Mann

festgenommen. Bei einem handelt es sich um den Fahrer des

Geldtransports. Beide befinden sich in Polizeigewahrsam und sollen

heute auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft dem Haftrichter

vorgeführt werden.



Der Geldtransport war am 24. Januar 2018 auf dem Weg von Hamburg

nach Kiel. Beim Entladen wurde das Fehlen der Geldkassetten mit rund

2,3 Millionen Euro festgestellt und Anzeige erstattet. Unterdessen

dauert die akribische Ermittlungsarbeit an.



