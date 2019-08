Erfolgreicher Einsatz für die Bundespolizei auf der BAB 11

von shz.de

16. August 2019, 14:53 Uhr

Pasewalk/ Pomellen (ots) - In den zurückliegenden zwei Tagen (am

15. und 16. August 2019) hat die Bundespolizeiinspektion Pasewalk im

Bereich der BAB 11 einen erfolgreichen Schwerpunkteinsatz zur

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durchgeführt. Neben

den Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Pasewalk und der

Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle, kamen auch

Unterstützungskräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit

der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt und der Gemeinsamen

Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation der

Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und

des Hauptzollamtes Stralsund) zum Einsatz.



Im Ergebnis der Kontrollmaßnahmen konnten durch die

Bundespolizisten neben der Verhaftung von zwei, wegen

Steuerhinterziehung und Besonders schweren Diebstahls mit aktuellen

Strafvollstreckungshaftbefehlen gesuchten polnischen

Staatsangehörigen, zahlreiche Straftaten festgestellt werden.



Gegen drei 46-, 56- und 62-jährige ukrainische Staatsangehörige

wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten

Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. In zwei dieser

drei Fälle kam der Verdacht einer zuvor erfolgten unerlaubten

Arbeitsaufnahme in Deutschland hinzu.



Bei einem 33-jährigen deutschen Fahrer eines VW Golf nahmen die

Kontrollkräfte zunächst einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein

Test vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Mann war mit einem

Atemalkoholwert von 1,33 Promille auf der BAB 11 unterwegs. Zudem war

der Rostocker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Jetzt

muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.



Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Kontrolle eines

litauischen Fahrzeuges im Innen- sowie Kofferraum rund 70 gebrauchte

Arbeits- und Baugeräte der Marken HILTI, DEWALT, MAKITA und BOSCH.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Geräte im Wert von ca. 10.000 Euro

aus mehreren Firmenfahrzeugen in Dänemark/ Raum Kolding entwendet

wurden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden 41 und 45

Jahre alten litauischen Staatsangehörigen wurden vorläufig

festgenommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Gegen einen der beiden Männer

bestand zudem der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei

ihm wurde ein verbotenes Reizstoffsprühgerät gefunden. Durch die

dänischen Behörden wurde im Rahmen der internationalen Rechtshilfe

ein Auslieferungsersuchen gestellt.



Hinweis: Auf Anfrage kann eine Bildaufnahme der sichergestellten

Arbeits-/ Baugeräte zur Verfügung gestellt werden.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Manina Puck

Telefon: 03973/2047-103 o. Mobil 0172-5110961

Fax: 03973/2047-118

E-Mail: manina.puck@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell