Erfolgreiche Kontrollen beim Tuning-Day in Geesthacht

17. September 2018, 13:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 16. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

17.09.2018 - Geesthacht Am 16.09.2018 fand in Geesthacht der

Tuning-Day "Season End 2018" statt. Auf dem Gelände des Heidbergrings

gab es zahlreiche Events und Fahrzeuge rund um das Thema "Tuning" zu

sehen.



Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, führte die Polizei

Geesthacht Kontrollen im Stadtgebiet durch. Unterstützt wurde sie

dabei durch Kollegen der Kontrollgruppe "Autoposer" der Polizei

Hamburg.



Durch die Beamten wurden insgesamt 38 Fahrzeuge kontrolliert. Für

sechs Fahrzeugführer endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Ihre

Fahrzeuge wurden so verändert, dass die Verkehrssicherheit erheblich

gefährdet war. Die Fahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt. Ein

Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen

ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Bei 17 Fahrzeugen führten die Veränderungen zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis. Insgesamt wurden 17 Kontrollberichte gefertigt.

Zwei Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Die Fahrer der

bemängelten Fahrzeuge müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.



Die Polizeidirektion Ratzeburg bedankt sich für den

Erfahrungsaustausch und die Unterstützung der Hamburger Kollegen.









