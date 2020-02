Erfde - Scheibe eingetreten - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

05. Februar 2020, 16:03 Uhr

Erfde (ots) - Am Freitagabend (31.01.2020), gegen 20.30 Uhr, wurde eine

Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße Süderende von unbekannten Tätern

eingetreten.



Eine Gruppe von vier jungen Männern (Jugendliche oder Heranwachsende) wurden von

einem Bewohner des Hauses beobachtet. Die Gruppe kam aus der Straße Hohenberg

und ging zu dem Haus in der Straße Süderende. Einer der Männer habe dann

mehrfach gegen ein Fenster im Erdgeschoß des Hauses getreten und so die äußere

Scheibe des doppelverglasten Fensters beschädigt. Anschließend flohen die jungen

Männer in Richtung Ortsmitte, wobei sie verschiedene Richtungen einschlugen.



Alle vier Jugendlichen/Heranwachsenden trugen dunkle Kleidung und Kapuzen. Einer

von ihnen trug einen Rucksack auf dem Rücken.



Die Polizeistation Erfde hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigung übernommen

und fragt: Wer hat Personen im Bereich Erde an dem Freitagabend beobachtet, die

mit dieser Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise

nehmen die Beamten unter den Rufnummern 04333-4399940 oder 04621-840 entgegen.



