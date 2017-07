Entsorgungshalle in Flammen : Großeinsatz in Kiel

Kiel (ots) - Einsatzkräfte der Kieler Feuerwehr haben nach über 16

Stunden die Lösch- und Aufräumarbeiten beim Brand einer

Entsorgungshalle im Gewerbegebiet Moorsee beendet.



Gestern Abend gegen 19.30 Uhr schlägt die Brandmeldeanlage bei dem

Entsorgungsunternehmen in der Ottostraße Alarm. Die sofort

eingesetzten Kräfte des Löschzuges der Feuer-und Rettungswache Ost

fanden eine brennende 15 x 30 Meter große Halle in voller Ausdehnung

vor. Die Halle war voll mit Müll eingelagert. Es entstand eine starke

Rauchentwicklung.Über Radiodurchsagen wurden Anwohner gebeten,

Fenster und Türen zu schließen. Weitere Kräfte wurden zum Einsatzort

beordert. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig : Der gesamte

eingelagerte Müll mußte mit Bagger- und Radladern, besetzt mit

Feuerwehrleuten, aus der Halle herausgeholt und dann abgelöscht

werden. Auf Grund der gestrigen Wettersituation mit einsetzenden

Starkregen, kam es zum hohen Personaltausch, bedingt durch die

regengetränkte Schutzkleidung der Berufs-und Freiwilligen

Feuerwehren. Deshalb waren während des mehrstündigen Einsatzes 150

Kräfte am Brandort, inclusiv mehrerer Logistikgruppen. Auf Grund der

starken Regenfälle der damit verbundenen Wasseransammlungen auf dem

Grundstück, vermischte sich der entstandene Wasserdampf mit der

Rauchentwicklung und ließ diese größer werden. Die Edison - Ecke

Bunsenstraße sowie die Liebigstraße - B404 wurden durch die Polizei

zeitweise gesperrt. Aber auch die in der unmittelbare Nähe

befindlichen Hochspannungsleitungen ließen die Probleme größer

werden. Eine spätere Abschaltung ließ sich nicht vermeiden. Eine

bundesweite Beeinträchtigung zur Stromversorgung gab es nicht. Auch

die in der Nähe befindliche Bahnline wurde für die Zeit des Einsatzes

gesperrt. Zwei Feuerwehrmänner verletzten sich während der Arbeiten.

Einer vonihnen mußte mit einem rettungswagen in eine Klinik

transportiert werden. Lebensgefahr besteht aber nicht. Unterstützung

bekam die Feuerwehr Kiel von der Bundeswehrfeuerwehr des

Marinestützpunktes Kiel, die ein Flugfeldlöschfahrzeug stellte,

Schaumlöschmittel der TKMS Werkfeuerwehr, der Stadtwerke Kiel sowie

ein Saugwagen eines Reinigungsunternehmen. Zur Höhe des Sachschadens

sowie zur Brandursache gibt es seitens der Feuerwehr keine Angaben.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Kiel, wie es zu dem Feuer auf dem

Gelände des Entsorgungsunternehmen kommen konnte.









