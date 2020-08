Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld

Avatar_shz von shz.de

19. August 2020, 14:02 Uhr

Ratzeburg (ots) - 19. August 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 18.08.2020 - Büchen



Am 18.08.2020 kam es zu einem Enkeltrickbetrug in Büchen, bei dem Betrüger eine fünfstellige Summe erbeuteten.



Gegen 11:00 Uhr rief eine unbekannte Frau eine ältere Anwohnerin des Bützower Rings an und gab sich als ihre Enkelin aus. Sie behauptete, ein Reihenhaus kaufen zu wollen und deshalb dringend Geld zu brauchen. Es gelang der Anruferin, die Seniorin dazu zu bewegen, der Übergabe einer fünfstelligen Summe zuzustimmen. Die Anruferin erklärte, einen Kurier zu schicken.



Nachdem die Rentnerin das Geld von der Bank abgeholt hatte, erschien mittags eine junge Frau am Haus der Geschädigten und ließ sich das Geld in einem Umschlag übergeben.



Die Frau, die das Geld abholte, wurde wie folgt beschrieben:



- 175-180cm groß



- ca. 20-30 Jahre alt



- schwarze Haare



- dunkler Teint



- normale Figur



- graues Top



- weiße Hose



- schwarze Handtasche und schwarzes Smartphone



Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe gesehen? Wer kann Hinweise bezüglich der beschriebenen Person geben?



Hinweise bitte an: Kriminalpolizeistelle Geesthacht 04152/8003-0



Die beschriebene Betrugsmasche wird immer wieder angewendet. Zuletzt kam es vor ca. einer Woche zu einem ähnlichen Fall in Kollow. Vor diesem Hintergrund möchte die Polizei vor solchen Anrufen warnen. Der sogenannte Enkeltrick ist ein bundesweites Phänomen. Insbesondere bei lebensälteren Menschen versuchen die Täter durch das Vorspielen einer Notlage an Bargeld zu kommen. Der Fantasie der Täter sind hierbei keine Grenzen gesetzt.



Sollte Sie ein solcher Anruf erreichen, legen sie umgehend auf und informieren sie die Polizei über den Notruf 110 !



