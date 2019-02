Engelbrechtsche Wildnis: Zwei Totalschäden bei Verkehrsunfall

von shz.de

08. Februar 2019, 10:13 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis (ots) - Donnerstagnachmittag ist es in der

Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis zu einem Verkehrsunfall zwischen

zwei Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen,

es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.



Um 15.20 Uhr war eine 70-Jährige in einem Mercedes auf der Straße

Obendeich in Richtung Herzhorn unterwegs. Sie beabsichtigte, die

Kreuzung Herrendeich / Obendeich in Richtung Herzhorn zu überqueren.

Vorschriftsmäßig hielt die Seniorin an der Haltelinie und fuhr dann

in die Kreuzung ein. Hier kollidierte sie mit dem bevorrechtigten

Wagen eines Mannes, der auf der Bundesstraße 431 in Richtung

Neuendorf fuhr. Der Opel des 61-jährigen Geschädigten drehte sich um

die eigene Achse und blieb schließlich in Fahrtrichtung Glückstadt

stehen. Beide Insassen des Zafiras erlitten leichte Verletzungen und

kamen in ein Krankenhaus - die Unfallverursacherin bleib unversehrt.



Insgesamt entstand an den Unfallwagen ein Sachschaden in Höhe von

etwa 14.000 Euro.



Merle Neufeld









