Elmshorn - Zwischenfazit der landesweiten Kontrollwoche

16. März 2018, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Mehr als 2.000 Fahrzeuge haben die Beamten

des Polizeireviers Elmshorn in der bisherigen landesweiten

Verkehrskontrollwoche an mehreren Örtlichkeiten im Elmshorner

Stadtgebiet gesichtet und im Falle eines festgestellten Verstoßes

gezielt kontrolliert.



Nach aktuellem Stand haben die Beamten 101 Gurtverstöße

festgestellt. In 53 Fällen hatten die Autofahrer verbotenerweise ihr

Handy in Benutzung.



Die immens hohe Anzahl an Verstößen insbesondere im Bereich Gurt

und Handybenutzung nehmen die Elmshorner Polizisten zum Anlass,

derartige Kontrollen zukünftig fortzusetzen.



Neben dem drohenden Verwarnungsgeld von 30 Euro für Gurtverstöße

und einem Bußgeld von 100 Euro nebst einem Punkt in Flensburg sollten

Autofahrer nicht vergessen, dass die Beachtung der Vorschriften

maßgeblich der eigenen und der Sicherheit der anderen

Verkehrsteilnehmer dient.









