Elmshorn - Zwei brennende Fahrzeuge

von shz.de

03. April 2018, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Osterwochenende haben im Elmshorner

Stadtgebiet zwei Fahrzeuge gebrannt.



In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0:44 Uhr meldeten

Passanten im Adenauerdamm in der Höhe des Friedrich-Naumann-Wegs

einen brennenden Ford. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto

löschen.



Am Dienstagmorgen gegen 5:20 Uhr wurde in der Weberstraße ein

brennender Peugeot-Kleinlaster gemeldet. Auch in diesem Fall konnte

die Feuerwehr den Brand löschen.



Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt. Die eingesetzten

Beamten des Polizeirevier Elmshorn gehen in beiden Fällen von

Brandstiftung aus.



Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der beiden Vorfälle.

Entsprechende Hinweise nehmen die Beamten unter 04121 8030 entgegen.









