Elmshorn - Zeugen beobachten Sachbeschädigungen

06. Juli 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In den heutigen Morgenstunden sind in

Elmshorn zwei Heranwachsende beim Anzünden einer Packstation erwischt

worden. Im weiteren Verlauf soll eine der beiden Personen zudem

insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt haben.



Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge beobachtete ein Zeuge

gegen 03:30 Uhr zwei 19-Jährige beim Anzünden einer Packstation. Ob

der Elmshorner und sein Mittäter, der in einer kleinen Ortschaft im

Kreis Pinneberg wohnt, dabei Schäden verursacht haben, steht derzeit

noch nicht fest.



Nachdem die hinzugezogenen Polizeibeamten die Heranwachsenden nach

den polizeilichen Maßnahmen entlassen mussten, kam es gegen 05:30 Uhr

zu einem weiteren Vorfall, den Zeugen beobachteten. Der 19-jährige

Elmshorner soll zu dieser Zeit in der Ollerlohstraße die Außenspiegel

eines Toyotas sowie eines Volkswagens abgetreten und außerdem ein

Motorrad der Marke Yamaha umgeworfen haben. Hier entstanden diverse

Lackschäden in noch unbekannter Höhe.



Beide Heranwachsende werden sich nun strafrechtlich verantworten

müssen.









