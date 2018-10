Elmshorn - VW-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

von shz.de

16. Oktober 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montagmorgen (16.10.2018) ist es

an einem Fußgängerüberweg in der Julius-Leber-Straße in Höhe der

Einmündung in die Mühlenstraße zu einem Unfall zwischen einem

Fußgänger und einem weißen VW gekommen. Der Fußgänger erlitt leichte

Verletzungen. Das Auto mit Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg

flüchtete unerkannt.



Gegen 05:40 Uhr überquerte ein 19-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg

aus Richtung Bahnhof kommend gerade den Fußgängerüberweg. Sein

Fahrrad schob er neben sich her. Aus Richtung

Geschwister-Scholl-Straße näherte sich ein weißer VW. Aus bislang

ungeklärten Gründen kam der bzw. die Fahrer/in der Wartepflicht am

Fußgängerüberweg nicht nach. In Höhe des Fußgängerüberwegs kam es

zwischen dem VW und dem Fahrrad des 19-Jährigen zur Kollision. Der

Schiebende kam dadurch zu Fall.



Am Fahrrad entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen

Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste der VW eine

Beschädigung im vorderen linken Bereich haben.



Die Ermittler der Polizei Elmshorn suchen in diesem Zusammenhang

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen weißen VW geben können. Wer

hat darüber hinaus den Unfall beobachtet und kann weitere Angaben

machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04121 803-0

entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell