Elmshorn / Verkehrskontrollergebnisse

von shz.de

24. September 2018, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Kalenderwoche führte das

Polizeirevier Elmshorn passend zu der derzeitigen Kontrollaktion

"Seatbelt" der Landespolizei Schleswig-Holstein im Rahmen der

bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Verkehrskontrollen durch.



An verschiedenen Kontrollorten wurden insgesamt 2640 Fahrzeuge

kontrolliert.



97 Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt, davon waren drei

Kinder. Das Verwarnungsgeld liegt jeweils bei 30 Euro. Wird ein Kind

ohne jede Sicherung befördert werden 60 Euro und ein Punkt in

Flensburg fällig. Sicherheitsgurte retten Leben und die Schwere der

Unfallfolgen hängt oftmals davon ab, ob ein Sicherheitsgurt angelegt

war oder nicht.



27 Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt ein Handy, obwohl

Ablenkung am Steuer die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen

verringert und die Reaktionszeiten verlängert. Wer bei 50 km/h nur

zwei Sekunden auf sein Smartphone schaut, ist fast 30 Meter im

"Blindflug" unterwegs. 30 Meter, die als Reaktions- und Bremsweg

fehlen können. Die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der

Fahrt erhöht das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache.

Telefonieren und Texten während der Fahrt ist genauso gefährlich wie

das Fahren mit 0,8 - 1 Promille Blutalkohol. Die rechtswidrige

Nutzung kostet 100 Euro und führt zu einem Punkt in Flensburg.



Zudem wurden 25 Geschwindigkeitsverstöße und eine Fahrt unter

Drogen festgestellt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2020

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell