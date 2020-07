Elmshorn. Unbekannte spannen eine Schnur in Kopfhöhe über einen Radweg - 9jährige verletzt - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

21. Juli 2020, 13:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In Elmshorn auf dem Verbindungsweg zwischen den Straßen Rethfelder Ring und der Hainholzer Schulstraße ist es am 20.07.2020, gegen 20.10 Uhr, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen.



Unbekannte hatten über dem gemeinsamen Geh- und Radweg in 1,25 Meter Höhe eine robuste pinkfarbene Leine gespannt. Die Schnur wurde auf der einen Wegseite an einem Zaunelement fest verknotet und auf der gegenüberliegenden Seite offensichtlich von Hand gezogen.



Als eine 9jährige Radfahrerin aus Elmshorn die Gefahrenstelle passierte, verspürte sie einen kräftigen Widerstand im Bereich des Halses und kam dadurch zu Fall. Sie wurde später mit leichten Verletzungen ambulant versorgt.



Aufgrund der Spurenlage und den Angaben der Geschädigten geht die Polizei von einem vorsätzlichen Handeln unbekannter Täter aus. Die Schnur wurde demnach straffgezogen, als sich die 9jährige annäherte. Durch den üppigen Pflanzenwuchs am Wegesrand begünstigt konnten der/die Täter unerkannt entkommen.



Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 / 8030 zu melden.



