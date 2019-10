Elmshorn - Trunkenheitsfahrt

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2019, 09:14 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 25.10.19, erhielt die Polizei

in Elmshorn den Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten

Autofahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.



Kurz vor 4 Uhr nachts meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und

äußerte den Verdacht, dass der Fahrer eines Mercedes betrunken sein

könnte. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug in der

Lise-Meitner-Straße verlassen fest. Im Nahbereich trafen sie einen

53-jährigen aus dem Elmshorner Umland an, der im Verdacht steht, das

Fahrzeug zuvor geführt zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,45 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin

die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des 53-Jährigen

stellten sie sicher.



Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Elmshorn.









