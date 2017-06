Elmshorn: Täter nach Sachbeschädigung ermittelt (Folgemeldung zu 170628.6)

Elmshorn (ots) - Nachdem ein zunächst Unbekannter in der Nacht zum

vergangenen Mittwoch das Gebäude des Elmshorner Jobcenters nicht

unerheblich mit Farbe verunstaltet hat, haben Ermittler der Itzehoer

Kripo die Identität des Täters jetzt geklärt. Bei ihm handelt es sich

um einen 47-jährigen Elmshorner.



Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den in

Elmshorn lebenden Mann, der als Kunde des Jobcenters offenbar mit

dort getroffenen Entscheidungen unzufrieden war. Seinen Unmut drückte

der Mann in Form von nationalsozialistischen Zeichen und in Worten

aus, die er mit Farbe auf die Fassade und auf Fenster des Centers im

Adenauerdamm aufbrachte. Am heutigen Vormittag durchsuchten Beamte

der Kripo Itzehoe und Elmshorner Rauschgiftfahnder mit richterlichem

Beschluss die Wohnung des Beschuldigten und stellten dort

umfangreiche Beweismittel im Zusammenhang mit der Tat sicher.

Außerdem fanden die Ermittler zwei Cannabis-Pflanzen, die der

47-Jährige erfolglos vor ihnen zu verbergen versuchte, und nahmen

diese ebenfalls mit.



Nun wird sich der Elmshorner neben der Beleidigung, der Bedrohung,

der Sachbeschädigung und der Verwendung verfassungswidriger

Kennzeichen noch wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

verantworten müssen. Außerdem kommt er nach derzeitigen Erkenntnissen

für eine Beleidigung aus April 2017 in Frage - hier verunglimpfte er

den Jobcenter auf einem öffentlich aufgespannten Banner.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Jun.2017 | 13:33 Uhr