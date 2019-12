Elmshorn: Schussabgabe durch Polizeibeamten

Avatar_shz von shz.de

31. Dezember 2019, 18:13 Uhr

Elmshorn (ots) - Am heutigen Tag ist es im Zuge eines Einsatzes im Klinikum in

Elmshorn zu einer Schussabgabe eines Polizeibeamten auf einen renitenten

Patienten einer psychiatrischen Station gekommen. Der Mann erlitt dabei eine

Verletzung, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14.30 Uhr

baten Mitarbeiter der psychiatrischen Station des Krankenhauses in der

Agnes-Karll-Allee um polizeiliche Unterstützung im Umgang mit einem zwangsweise

untergebrachten, renitenten Patienten. Die daraufhin eingesetzten zwei

männlichen Beamten griff der 27-Jährige mit einem Messer an, woraufhin ein

Polizist seine Schusswaffe einsetzte und dem aggressiven Gegenüber ins Bein

schoss. Der Mann erlitt eine Beinverletzung, die der Behandlung im Krankenhaus

bedarf. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Weitere Auskünfte können seitens der Polizei derzeit nicht erteilt werden.



