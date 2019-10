Elmshorn - Raub auf Tankstelle / Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

14. Oktober 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, dem 11.10.19, ist es in Elmshorn

zu einem Tankstellenüberfall gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise

zu dem flüchtigen Täter.



Gegen 21:30 Uhr betrat der Unbekannte eine Tankstelle an der

Turnstraße. Er bedrohte den 50-jährigen Angestellten mit einem

Schlagring und zwang ihn dazu, das Geld aus der Kasse auszuhändigen.

Der Täter erbeutete einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Im

Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung

Friedrich-Ebert-Schule.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- 25 bis 30 Jahre alt

- zirka 180 cm groß

- normale Statur

- dunkle Kleidung

- dunkle Kopfbedeckung

- dunkler Schal vor dem Gesicht

- sprach Hochdeutsch



Hinweise nehmen die Ermittler der Kripo Elmshorn unter der

Telefonnummer 04121-8030 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell