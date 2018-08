Elmshorn - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

von shz.de

07. August 2018, 14:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen ist im Kreuzungsbereich

Adenauerdamm/Hamburger Straße zum Zusammenstoß einer Fahrradfahrerin

mit einem Pkw gekommen, bei dem sich die Radlerin schwere

Verletzungen zugezogen hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 59-Jährige gegen 05:40

Uhr mit ihrem Rad den Radweg rechts des Adenauerdamms in Richtung

Langlohe.



Nach Zeugenangaben überquerte die Elmshornerin an der dortigen

Ampel die Fahrbahn der Hamburger Straße.



Hier erfasste sie der aus ihrer Sicht von links aus Richtung

Reichenstraße kommende VW Golf eines 57-Jährigen frontal.



Der auf der Hamburger Straße gefahrene Golf hatte laut

Beschilderung Vorfahrt. Die Ampelanlage war zur Unfallzeit nicht in

Betrieb.



Ein Rettungswagen brachte die lebensgefährlich Verletzte in ein

Hamburger Krankenhaus. Der Glückstädter erlitt einen Schock.



Die eingesetzten Polizeibeamten zogen auf Andordnung der

Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Sachverständigen zur Klärung der

Unfallursache hinzu.









