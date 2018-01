Elmshorn - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

von shz.de

erstellt am 04.Jan.2018 | 09:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Abend ist es im Einmündungsbereich

Wedenkamp/Gerberstraße (B 431) zu einer Kollision zwischen einem

einbiegenden Auto und einem Fahrrad gekommen, infolge dessen die

Fahrradfahrerin schwer verletzt worden ist.



Um 19:15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit

seinem VW Passat den Wedenkamp in Richtung Gerberstraße und

beabsichtigte nach links in die selbige einzubiegen.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 30-Jährige bei grüner Ampel an

und erfasste beim Einbiegen die vermutlich in Fahrtrichtung

Schleusengraben links von ihm auf dem Radweg die Gerberstraße

querende Radfahrerin.



Die 54-jährige Elmshornerin zog sich bei dem Unfall schwere

Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Radlerin in ein

Hamburger Krankenhaus.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe zogen die

eingesetzten Beamten einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache

hinzu.



Etwaige Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Elmshorn unter 04121 8030 in Verbindung zu setzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell