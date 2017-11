Elmshorn - Radfahrer raubt Handtasche - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

27.Nov.2017

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen ist es im Flamweg zu einem Raub

durch eine fahrradfahrende Person zum Nachteil einer Passantin

gekommen, bei dem der/die Täter/in der Fußgängerin die mitgeführte

Handtasche entrissen hat und geflohen ist.



Gegen 07:40 Uhr ging die Geschädigte aus der Gärtnerstraße kommend

auf dem linksseitigen Gehweg des Flamwegs in Richtung Horst.



Kurz vor Erreichen der Bushaltestelle "Jahnstraße" entriss ihr

ein/e entgegenkommende/r Fahrradfahrer/in die Handtasche und floh in

Richtung Innenstadt.



Die 62-Jährige erlitt durch die Tat leichte Verletzungen an der

Schulter.



Die Person auf dem Fahrrad soll eine dunkle Jacke und eine Mütze

getragen haben. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.



Diebesgut war eine blau-weiße Handtasche mit silberfarbenen Ringen

und schwarzen Griffen samt Inhalt.



Die sofort eingeleitete Fahndung nach der/dem Täter/in verlief

erfolglos.



Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und

sucht jetzt Zeugen. Wer zur genannten Tatzeit im Flamweg bzw. in den

umliegenden Straßen eine/n beschriebene/n Radfahrer/in beobachtet hat

bzw. Hinweise zum Verbleib der Handtasche geben kann, wird gebeten,

sich telefonisch unter 04121 8030 zu melden.









