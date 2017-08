Elmshorn/Quickborn - 3 Fälle von Trunkenheit im Verkehr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch ist es zu zwei Unfällen unter

Einfluss von Alkohol in Quickborn und Elmshorn gekommen.



Elmshorn - Am späten Nachmittag setzte eine 33-jährige

Elmshornerin an einer soeben auf "Grün" gesprungenen Ampel im

Heidmühlenweg unvermittelt mit ihrem VW Vento zurück und prallte

gegen den hinter ihr haltenden Golf.



Den eingesetzten Beamten gegenüber erklärte sie, keinen

Führerschein und zudem Alkohol getrunken zu haben. Entsprechend ergab

der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von über 1,9

Promille. Ihr ebenfalls alkoholisierter Beifahrer (39), der auch der

Fahrzeughalter ist, erklärte weiterhin, dass er ihr lediglich

"Fahrstunden" erteilt hätte.



Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt und es

entstand nur geringer Sachschaden.



Während die Polizeibeamten die junge Frau dem örtlichen Revier

zuführten, um ihre durch einen Arzt einen Blutprobe entnehmen zu

lassen, wurde der Unfallwagen an eine hinzugerufene nahe Verwandte

übergeben, die das Auto entfernte.



Wenig später ging ein neuerlicher Hinweis bei der Polizei ein,

dass jetzt der vorherige Beifahrer den Vento fahren sollte. Eine

Streife konnte den Wagen daraufhin im Stadtgebiet feststellen. Der

frühere Beifahrer und jetzige Fahrer erzielte einen Wert von über 2,5

Promille. Die Beamten veranlassten die Blutprobenentnahmen und

stellten den Führerschein sicher.



Beide erwartet ein Strafverfahren.



Quickborn - Kurz nach 21 Uhr hielt sich eine

Streifenwagenbesatzung in der Klaus-Groth-Straße auf, während eine

59-jährige soeben auf der der Fahrbahn zugewandten Seite in ein Auto

steigen wollte. Ein entgegenkommender Transporter übersah die

offenstehende Autotür und fuhr dagegen. Glücklicherweise war die Frau

bereits vollständig ins Auto eingestiegen, so dass die zuschlagende

Tür sie nicht verletzte. Die Beamten stellten bei dem 55-jährigen

Transporterfahrer aus Quickborn eine Alkoholisierung von 1,6 Promille

fest, beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten eine Anzeige.









