Elmshorn - Polizeikontrolle mündet im Drogenfund

Bad Segeberg (ots) - Bereits am vergangenen Mittwoch hat eine

Streife in Elmshorn einen Verkehrsteilnehmer angehalten und im Rahmen

einer Kontrolle den Besitz von Drogen bei dem Fahrer festgestellt.

Darüber hinaus steht der Fahrer im Verdacht, das Fahrzeug unter dem

Einfluss von Drogen geführt zu haben.



Polizisten stoppten den 26-jährigen Mann in einem Wohngebiet und

entdeckten sowohl Kokain als auch eine größere Menge Bargeld bei dem

Mann aus Elmshorn.



Nach anschließenden Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei wegen

des Verdachts des Drogenhandels durchsuchten die Beamten noch in

derselben Nacht das Haus des Mannes.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 01.Sep.2017 | 15:03 Uhr