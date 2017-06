Elmshorn - Polizei warnt vor reisenden Handwerkern mit betrügerischen Absichten

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei in Elmshorn hat gestern zwei

Personen mit betrügerischen Absichten auf frischer Tat festgenommen

und somit eine Rentnerin vor einem finanziellen Schaden bewahrt.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge begaben sich die beiden

Männer aus Osnabrück im Alter von 36 und 37 Jahren erstmals am Montag

zu dem Haus einer Rentnerin im Stadtgebiet und boten der Frau zu

einem geringen Preis die Reinigung der Dachrinnen an. Am Folgetag

kehrten sie zurück und vereinbarten mit der Dame ein erneutes

Geschäft, indem sie zuvor professionelle Dachdeckerleistungen zu

einem nach erster Bewertung massiv überzogenen Preis angepriesen

hatten.



Das Vorgehen der reisenden Handwerker wurde dank der

Aufmerksamkeit der Mitarbeiter der Hausbank der Rentnerin bekannt,

die die Polizei informierten, als die älteren Dame den hohen Lohn für

die Männer von ihrem Konto abheben wollte.



Schlussendlich suchten die verständigten Beamten die Anschrift der

Rentnerin auf, trafen die beiden Männer vor Ort an, nahmen sie fest

und führten sie dem Polizeigewahrsam zu. Hier übernahmen die

Betrugsermittler der Kriminalpolizei Elmshorn die Ermittlungen, so

dass das Duo zunächst einer erkennungsdienstlichen Behandlung

zugeführt wurde und den Männern im weiteren Verlauf die Gelegenheit

gegeben wurde, sich zu der Sache zu äußern. Darüber hinaus

durchsuchten die Beamten das Fahrzeug der Tatverdächtigen. Im

Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Männer

mangels etwaiger Haftgründe entlassen.



Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor

der Einwilligung in Haustürgeschäfte, die nicht selbstbestimmt mit

einem Handwerker des Vertrauens abgeschlossen worden sind.

Insbesondere ältere Menschen liegen im Fokus der reisenden Täter, die

durch minderwertig oder gar nicht ausgeführte Arbeiten, die darüber

hinaus meist nicht erforderlich sind, versuchen, eine

unverhältnismäßig hohe Entlohnung zu erhalten. Eine Rechnung wird in

der Regel nicht erstellt.



Weiterhin bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer

04121-8030 um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer ist in den

vergangenen Tagen möglicherweise Opfer von reisenden Handwerkern

geworden und hat diese Umstände bei der Polizei bislang nicht

angezeigt? Neben der Möglichkeit der fernmündlichen Rücksprache mit

der Kriminalpolizei kann bei der Wache in Elmshorn oder auf jeder

anderen Polizeidienststelle eine derartige Anzeige erstattet werden.









erstellt am 21.Jun.2017 | 14:23 Uhr