Elmshorn - Nächtlicher Zusammenstoß zweier PKW

10. Dezember 2018, 14:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es im

Einmündungsbereich der Morthorststraße / Hebbelplatz zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, infolgedessen eine

schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden

musste.



Ein 23-jähriger Autofahrer aus Elmshorn befuhr gestern gegen 3.20

Uhr mit einem VW Golf die Morthorststraße und bog im

Einmündungsbereich der Straße Hebbelplatz nach rechts ab. Hierbei

übersah er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einen aus

Richtung der Hebbelstraße herannahenden vorfahrtberechtigten PKW,

woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten.



Im Rahmen des Unfalls zog sich der junge Mann schwere Verletzungen

zu. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Hamburger Krankenhaus.

Seine 29-Jährige Beifahrerin konnte nach einer ärztlichen Behandlung

vor Ort entlassen werden. An dem VW entstand ein Sachschaden in einer

geschätzten Höhe von etwa 7.000 Euro.



Der 19-Jährige Fahrer des ebenfalls an dem Unfall beteiligten

Kleinwagens sowie eine 17-Jährige Beifahrerin kamen mit leichten

Verletzungen davon. Rettungskräfte transportierten die beiden

Insassen des Fiat Puntos in ein Krankenhaus. An dem auf der rechten

Fahrzeugseite liegend zum Stillstand gekommenen Wagen entstand ein

Sachschaden in einer Höhe von etwa 5.000 Euro.









