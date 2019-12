Avatar_shz von shz.de

05. Dezember 2019, 10:12 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Elmshorn - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

festgestellt



Am Mittwoch, den 4. Dezember 2019, kontrollierten Beamte des Polizeireviers

Elmshorn im Stadtgebiet ein Fahrzeug. Nach diversen Verstößen musste der Fahrer

seinen PKW anschließend stehenlassen.



Gegen 21:45 Uhr fiel der Funkstreifenbesatzung in der Reichenstraße ein Renault

auf, an dem laut Plakette der TÜV abgelaufen war. Sie unterzogen den Renault

sowie dessen Fahrer, einen 21-Jährigen aus Quickborn, einer Kontrolle. Zunächst

versuchte der Fahrer, sich mit falschen Personalien zu legitimieren. Dies

bemerkten die Polizisten jedoch schnell und stellten zudem fest, dass die

angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Renault gehören. Die Kennzeichen waren als

gestohlen gemeldet. Weiter stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen

Führerschein hat. Auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft ergaben sich auch

Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.



Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sicher und nahmen

den Quickborner mit zum Polizeirevier. Eine Ärztin entnahm ihm auf Anordnung der

Polizei eine Blutprobe, um die mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel

feststellen zu können. Anschließend wurde der Mann entlassen.



Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen

Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz,

Steuerhinterziehung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von

Betäubungsmitteln sowie falscher Namensgabe.



