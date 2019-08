Elmshorn - Mann mit Messer am Bahnhof

von shz.de

02. August 2019, 12:13 Uhr

Elmshorn (ots) - Gestern Abend gegen 21.30 Uhr wurden

Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof Elmshorn auf zwei Männer

aufmerksam die sich offensichtlich stritten. Ein Bundespolizist

erkannte ein Messer in der Hand eines Mannes. Dieser wurde

aufgefordert das Messer sofort fallen zu lassen. Diesem kam er nicht

sofort nach, erst als die Beamten den Schusswaffengebrauch

ankündigten, ließ er das Messer fallen. Zwei Streifenwagenbesatzungen

der Landespolizei trafen zusätzlich zur Unterstützung am Bahnhof ein.



Der Mann wurde am Boden fixiert. Den 19-Jährigen erwarten nun

Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das

Waffengesetz.









