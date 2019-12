Elmshorn: Küche eines Restaurants am 1. Weihnachtsfeiertag ausgebrannt - vier weitere Einsätze bereits an Heiligabend

Avatar_shz von shz.de

25. Dezember 2019, 15:58 Uhr

Pinneberg (ots) - Elmshorn: Küche eines Restaurants ausgebrannt - vier weitere

Einsätze bereits an Heiligabend



Datum: Mittwoch, 25. Oktober 2019, 10.44 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn,

Holstenplatz (Bahnhof) +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)



Elmshorn - Am Vormittag des 1. Weihnachtstages ist in Elmshorn die Küche eines

Restaurants am Holstenplatz ausgebrannt. Personen wurden nicht verletzt. Die

Brandausbreitung auf das Bahnhofsgebäude, in dem sich das Lokal befand, wurde

von mehr als 30 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn verhindert.

Das Feuer war bereits das fünfte über die Feiertage; Heiligabend waren die

ehrenamtlichen Helfer bereits vier Mal gefordert gewesen. Die Freiwillige

Feuerwehr Elmshorn war am Mittwoch um 10.44 Uhr alarmiert worden, nachdem der

Besitzer und Koch des Restaurants das Feuer in seiner Küche bemerkt hatte. Er

und seine Ehefrau konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Auch das Elmshorner

Bahnhofsgebäude wurde geräumt. Das Feuer breitete sich über die Dunstabzugshaube

aus. Aus dem auf dem Dach montierten Lüfter schlugen beim Eintreffen des

stellvertretenden Kreiswehrführers Stefan Mohr, der in unmittelbarer

Nachbarschaft wohnt, Flammen. Die Feuerwehr Elmshorn ging untrer der

Einsatzleitung von Zugführer Stephan Hahn mit einem Trupp unter Atemschutz mit

einem C-Rohr im Innengriff zur Brandbekämpfung vor. Zwei weitere

Atemschutztrupps gingen mit einem weiteren Rohr über eine aufgestellte

Steckleiter und die Drehleiter aufs Dach vor. Die offenen Flammen wurden schnell

gelöscht und der Lüfter demontiert. Eine Brandausbreitung auf das Dach wurde

erfolgreich verhindert. Gegen 12 Uhr rückten die ersten Feuerwehrkräfte ein. Die

Gaststätte selbst ist derzeit nicht mehr nutzbar. Im Einsatz waren mehr als30

Kräfte der FF Elmshorn. Überhaupt ist es dieses Jahr ein unruhigen

Weihnachtsfest für die Brandbekämpfer aus der Krückaustadt. Sie waren bereits

Heiligabend vier Mal gefordert gewesen. Um 15.06 Uhr waren im Flur eines

Mehrfamilienhauses am Hainholzer Damm Gegenstände auf einer Heizung in Brand

geraten. Das Feuer war bis zum Eintreffen der Helfer bereits erstickt; die

Wohnung musste belüftet werden. Im Einsatz war ein erweiterter Zug mit etwa 30

Kräften. Um 18 Uhr war in der Straße Lieth ein Gasgrill auf der Terrasse bei der

Essenszubereitung in Brand geraten. Die Besatzung eines Löschfahrzeugs löschte,

konnte den Braten aber nicht mehr retten. Um 19.47 Uhr schlug die automatische

Brandmeldeanlage einer Werkstatt an der Daimlerstraße an. Die mit zwei

Löschfahrzeugen angerückten Helfer stellten Brandgeruch und eine leichte

Verrauchung fest. Ursächlich war ein Defekt in der Heizung. Die Einsatzstelle

wurde an den Besitzer übergeben. Um 22.46 Uhr ging es in den Rethfelder Ring.

Die gemeldete Rauchentwicklung im achten Obergeschosse eines Wohnblocks konnte

aber von den erneut in Zugstärke angerückten Einsatzkräften trotz eingehender

Erkundung nicht bestätigt werden. Einrücken ohne weitere Tätigkeit.



Kräfte Einsatz Holstenplatz am 25. Dezember 2019 FF Elmshorn: 33 mit 10

Fahrzeugen KFV Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer, Pressesprecher Rettungsdienst

RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo Einsatzleiter: Stephan Hahn,

Zugführer FF Elmshorn



Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4477749

OTS: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell