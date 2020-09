Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Avatar_shz von shz.de

10. September 2020, 10:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Mittwochnachmittag (09.09.2020) ist es in der Königstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen, zu der die Kriminalpolizei Elmshorn aktuell nach weiteren Zeugen sucht.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen trafen zwei Brüder im Alter von 18 und 21 Jahren um 14:27 Uhr auf Höhe eines Brillengeschäfts auf drei weitere Männer.



Zwischen den Parteien soll es im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der sich der ältere Bruder Verletzungen am Oberkörper zuzog, die nach bisherigem Stand von einem Messer stammen.



Beamte der Stadtwache trafen nach der Alarmierung durch eine Zeugin die beiden Brüder und einen 20-Jährigen aus der Dreier-Gruppe im Ramelows Gang an. Beim Ramelows Gang handelt es sich um einen Zwischengang zur Straße Achter de Kö.



Die beiden weiteren Beteiligten hatten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Richtung Probstendamm entfernt.



Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.



Polizeibeamte brachten den jüngeren Bruder und den weiteren Angetroffenen auf das Polizeirevier.



Weitere Ermittlungen führten in der Folge zur Festnahme der beiden flüchtigen Tatverdächtigen am späten Nachmittag.



Es handelt sich um zwei 19 und 21 Jahre alte Männer. Alle Beteiligten kommen aus Elmshorn.



Die drei Tatverdächtigen befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam.



Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit unklar und entsprechend Bestandteil der laufenden Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die weitere Bearbeitung übernommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. weitere Angaben zum Fluchtweg der beiden zunächst flüchtigen Täter machen können.



Hinweise nehmen die Ermittler unter 04121 803-0 entgegen.



