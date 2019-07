Elmshorn - Kinder nutzen Fluchttür um Gleise zu überqueren

von shz.de

09. Juli 2019, 15:13 Uhr

Elmshorn (ots) - Heute erreichte die Bundespolizei der Hinweis

eines aufmerksamen Bürgers aus Elmshorn.



Dieser hatte mehrfach Kinder beobachtet, die die Fluchttür der

Lärmschutzwand im Bereich Heidkamp öffnen und die Gleise der

zweigleisigen Bahnstrecke überqueren, um zum Hainholz zu gelangen.



Offensichtlich sind sich die Kinder /Jugendlichen nicht über die

Lebensgefahr im Klaren, in die sie sich begeben. Damit die Fluchttür

nicht zufällt, wird diese sogar verkeilt.



Am Samstag kam es in dem Bereich zur Schnellbremsung eines Zuges

der Nordbahn, der Kinder beim Überqueren der Gleise bemerkt hatte.

Die Bahnstrecke war für 15 Minuten gesperrt,



Die Bundespolizei warnt vor diesem lebensgefährlichen

Fehlverhalten. Sprechen Sie mit ihren Kindern und weisen sie sie auf

die offiziellen Überwegungen der Bahnstrecke hin.



Die Bundespolizei wird diesen Bahnabschnitt in den nächsten Tagen

vermehrt bestreifen.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell