Elmshorn, Holstenplatz / Polizei stellt dank eines Zeugen Fahrraddiebe

03. September 2018, 13:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend, den 31.08.18, meldete ein

Zeuge gegen 21:30 Uhr einen mehrfachen Fahrraddiebstahl am

Holstenplatz in Elmshorn. Der 25-jährige Elmshorner verfolgte die

Täter, eine fünfköpfige Jugendgruppe, und hielt über Telefon Kontakt

mit der Polizei. Die Polizei konnte die Gruppe an der Kreuzung

Schulstraße/Flamweg mit drei Fahrrädern antreffen. Drei der fünf

jugendlichen Elmshorner im Alter von 13 bis 17 Jahren gaben den

Fahrraddiebstahl sofort zu. Die Jugendlichen wurden mit zur

Polizeirevier genommen, wo sie durch ihre Erziehungsberechtigten

abgeholt wurden. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren für

die Fahrraddiebstähle verantworten. Der Eigentümer eines Herrenrades

konnte bereits ermittelt werden. Zwei schwarze Damenräder der Marke

UB Cycling und Böttcher konnten noch nicht zugeordnet werden. Die

Eigentümer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Elmshorn zu

melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2024

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell