Elmshorn - Handtaschendiebstahl vereitelt, mutiger Bürger gesucht

03. Mai 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochnachmittag konnte durch das

couragierte Eingreifen eines bislang unbekannten Mannes ein

Handtaschendiebstahl in Elmshorn verhindert werden.



Um 16:35 Uhr entwendete ein junger Mann aus einem Fahrradkorb die

Handtasche einer 87-jährigen Elmshornerin und floh damit aus der

Straße Mühlendamm in Richtung Steindammpark.



Durch die Hilfeschreie der Geschädigten wurde eine Zeugin auf die

Tat aufmerksam und rief ebenfalls lautstark um Hilfe. Das hörte ein

Mann, der die Verfolgung des Taschendiebs aufnahm und sich ihm in den

Weg stellte.



Daraufhin ließ der Täter das Diebesgut zurück und flüchtete ohne

Beute.



Die Polizei leitete zwischenzeitlich eine umfangreiche Fahndung

mit mehreren Streifenwagen und einer Fahrradstreife ein. Aufgrund der

guten Beschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Täter im

Innenstadtbereich antreffen und vorläufig festnehmen.



Die 87-Jährige erhielt ihre Handtasche samt Inhalt wieder zurück.



Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Bei ihm handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Horst.



Jetzt sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten Helfer. Zum

einen als Zeugen für die Straftat und zum anderen um sich persönlich

bei ihm für sein couragiertes Verhalten zu bedanken.



Die Person wird gebeten, sich unter Tel. 04121 / 803-0 mit der

Polizei in Elmshorn in Verbindung zu setzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell