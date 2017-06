Elmshorn, Hainholzer Schulstraße / Sexuelle Nötigung

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 29.05.17, wurde in Elmshorn

eine 14-Jährige sexuell genötigt. Gegen 10.00 Uhr wurde die

14-Jährige von einem Mann vom Fahrrad geschubst, als sie gerade durch

den sogenannten Schülerwald an der Hainholzer Schulstraße fuhr. Sie

fiel zu Boden, konnte aber gleich wieder aufstehen und wurde dann

von dem Mann unsittlich an mehreren Körperteilen berührt. Als

Stimmen in der näheren Umgebung zu hören waren, flüchtete der Täter

in Richtung Schule. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, nicht sehr groß,

hat einen dicken Bauch, eine große, spitze Nase und kurze, lockige,

schwarze Haare, die an den Schläfen leicht ergraut sind. Er trug eine

dunkelblaue Jeans, ein T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und schwarze

Nike-Sportschuhe. Er soll arabisch und einige Worte deutsch

gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter 04121-8030 um Hinweise. Wer hat die Tat

beobachtet oder kann weitere Angaben zum Täter machen?









