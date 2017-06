Elmshorn - Großbrand im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) - Im Bereich des Lönswegs ist es in den

Mittagsstunden zu einem Brand in einer Fabrik gekommen, infolgedessen

anfangs eine große Rauchwolke über dem Stadtgebiet aufgestiegen ist.

Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gibt es bislang keine

Verletzten. Sämtliche Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig

verlassen. Die Polizei sperrte zwischenzeitlich mehrere Straßenzüge.

Der Einsatz der Feuerwehr dauert derweil an.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 26.Jun.2017 | 15:13 Uhr