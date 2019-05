Elmshorn - Geschädigter Junge gesucht: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

von shz.de

13. Mai 2019, 16:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bereits am vergangenen Freitag ist es in der

Straße "An der Ost-West-Brücke" in Höhe der Einmündung in die Kleine

Gärtnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem SUV und einem

Fahrrad gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 13:15 Uhr zu dem

Zusammenstoß. Die 49-jährige Fahrerin eines Ford-Geländewagens aus

dem Kreis Pinneberg fuhr durch die Straße "An der Ost-West-Brücke" in

Richtung der Kleinen Gärtnerstraße. Als sie nach links in diese

einbiegen wollte, kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß in Richtung

Feldstraße bewegten weißen Fahrrad. Dessen Fahrer kam anschließend zu

Fall.



Bei dem Angefahrenen handelt es sich um einen Jungen im Alter

zwischen zehn und dreizehn Jahren mit hellblonden Haaren und

westeuropäischer Erscheinung. Er soll bei einer geschätzten Größe

zwischen 1,45 und 1,50 Metern eine kräftige Statur haben. Der Junge

war mit einem hellen Anorak sowie blauen Jeans bekleidet und trug

einen Schulranzen bei sich.



Unmittelbar nach dem Unfall trennten sich die Wege der

Beteiligten, ohne dass ein Austausch von Personalien stattfand.



In diesem Zusammenhang bitten die Verkehrsermittler der Elmshorner

Polizei den angefahrenen Jungen oder dessen Eltern, persönlich oder

telefonisch unter der Rufnummer 04121 8030 Kontakt zu den Beamten

aufzunehmen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



