Pinneberg (ots) - Elmshorn: Feuer in Jugendhaus Krückpark Datum:

Sonntag, 27.08.2017, 20.37 Uhr +++ Einsatzort: Zum Krückaupark,

Elmshorn +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)



Elmshorn - Am Sonntagabend ist die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn

zu einem Feuer in einem Jugendhaus an der Straße Zum Krückaupark

gerufen worden. Die Erkundung ergab ein Feuer unter dem Vordach der

Gebäuderückseite mit Überschlag in den Dachbereich. 45 ehrenamtliche

Einsatzkräfte verhinderten mit ihrem schnellen Einsatz einen

Vollbrand des Gebäudes. Personen wurden nicht verletzt. Von der

Gebäuderückseite wurde ein C-Rohr im Außenangriff unter Atemschutz

vorgenommen, um die Flammen zu ersticken. Das Feuer konnte so

gestoppt werden, bevor es richtig in das Gebäude zog. Durch die

geplatzten Fensterscheiben sind allerdings Brandrauch und

Löschwasser eingedrungen und haben erheblichen Sachschaden in der so

genannten '"Halle" des Jugendhauses angerichtet. Außerdem musste die

Decke von Innen geöffnet werden. Ein zweiter Trupp ging im

Innenangriff vor. Außerdem wurde ein Teleskopmastfahrzeug in Stellung

gebracht und von dort aus das Dach kontrolliert. Das Feuer war nach

etwa 30 Minuten unter Kontrolle. Es wurde ein Drucklüfter eingesetzt,

um das Gebäude rauchfrei zu bekommen. Die Nachlösch- und

Aufräumarbeiten dauerten insgesamt zirka eineinhalb Stunden.

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje machte sich vor Ort ein Bild der

Lage. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben

gemacht werden. Die Kripo ermittelt.



Kräfte FF Elmshorn: 45 mit zehn Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 1

RTW in Bereitstellung Polizei: mehrere Streifenwagen Einsatzleiter:

Stefan Mohr, Wehrführer FF Elmshorn









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 27.Aug.2017 | 22:33 Uhr