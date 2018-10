Elmshorn - Erfreuliches Ergebnis einer Geschwindigkeitsüberwachung

von shz.de

26. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei hat am gestrigen Nachmittag die

Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Straße Sandberg

überwacht.



Knapp zwei Stunden lang führten Beamte des Polizeireviers Elmshorn

entsprechende Messungen mittels eines

Laser-Geschwindigkeitsmessgerätes durch.



In keinem Fall stellten die Polizisten eine Übertretung der in

diesem Bereich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fest.









