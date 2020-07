Elmshorn - Durchsuchungen durch Kriminalpolizei

Avatar_shz von shz.de

28. Juli 2020, 07:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Seit den frühen Morgenstunden (28.07.2020) führt die Kriminalpolizei Elmshorn mehrere Durchsuchungen im Stadtgebiet von Elmshorn durch.



Bereits am 26. Juni 2020 war es auf dem Buttermarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Polizeibeamten fanden im näheren Umfeld Schlagwerkzeuge und Eisenstangen.



Näheres ist der Pressemitteilung vom 29. Juni unter folgendem Link unmittelbar zu entnehmen:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4637265



Im weiteren Verlauf der Ermittlungen führte die Kriminalpolizei Elmshorn am 14. Juli 2020 eine Absuche entlang der Krückau unter anderem mit Hilfe von Polizeitauchern durch:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4651916



Seit 06:00 Uhr durchsuchen die Ermittler mehrere Gebäude. Weiterhin sind mehrere Diensthundeführer*innen mit ihren Vierbeinern im Einsatz.



Insgesamt sind über 100 Beamte an dem Einsatz beteiligt.



Die Einsatzkräfte vollstrecken die durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse. Ziel der Maßnahme ist das Auffinden von Beweis- bzw. Tatmitteln.



Die bisherigen Ermittlungen richten sich gegen mehrere Männer aus Elmshorn.



