Elmshorn - Diebe brechen mehrere Fahrzeuge auf

Bad Segeberg (ots) - Im Stadtgebiet Elmshorn sind im Laufe des

gestrigen Tages insgesamt drei Autos aufgebrochen worden. Die

Kriminalpolizei Elmshorn bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr schlugen unbekannte Täter im

Bereich der Straße "Wisch" zu, indem sie die Scheibe der Beifahrertür

eines Kleinwagens zerstörten, den Fahrzeuginnenraum des Suzukis

durchsuchten und schlussendlich einen im Fahrzeug befindlichen

Rucksack mitsamt diverser persönlicher Gegenstände an sich nahmen.



Nicht weit entfernt war in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ein weiterer

PKW betroffen. Auch hier musste die Eigentümerin eines Mini One bei

ihrer Rückkehrs zu ihrem Auto feststellen, dass die Seitenscheibe

eingeschlagen und ihre im Fahrzeug aufbewahrte Handtasche entwendet

worden war.



Am späten Abend erschien ein drittes Opfer eines Kfz-Aufbruchs auf

dem Polizeirevier und brachte einen weiteren Fall zur Anzeige. Zuvor

waren Unbekannte in der Zeit von 18.50 Uhr bis 20.30 Uhr auf einem

Lehrerparkplatz im Hainholzer Damm gewaltsam in ihren Skoda

eingedrungen und hatten eine im Auto befindliche Handtasche an sich

genommen.



Neben den entstandenen Sachschäden durch die gewaltsamen Aufbrüche

der Fahrzeuge erbeuteten die Diebe im Ergebnis einige persönliche

Sachen, diverse wichtige Papiere und wenige Wertgegenstände, aber

auch geringwertigere Dinge, wie beispielsweise Kleidung.



Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben

können. Etwaige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter 04121-8030

entgegen.



Vor dem aktuellen Hintergrund rät die Polizei erneut, keine

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren aufzubewahren. Insbesondere

sichtbar an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationshalterungen

lassen Rückschlüsse auf ein entsprechendes Navigationsgerät im

Handschuhfach zu und bieten den Dieben auf ihrem Beutezug einen

zusätzlichen Anreiz. Auch im Fußraum, im Kofferraum oder in der

Mittelkonsole sichtbar gelagerte Gegenstände erhöhen die Gefahr,

Opfer eines Kfz-Aufbruchs zu werden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

